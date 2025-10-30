II Liga: jogador do Felgueiras parte vidro e apanha dois jogos de castigo
Ânimos exaltados originam castigos e multas. Agente da GNR foi atingido por um cigarro aceso vindo da bancada
Michel Costa, jogador do Felgueiras, foi suspenso por dois jogos por ter sido expulso e partido um vidro no jogo frente ao Vizela (2-2), da oitava jornada da II Liga.
O castigo aplicado ao jogador pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contempla ainda uma multa de 662 euros. Ele pune o cartão vermelho visto por Michel, aos 62 minutos, que reagiu com insultos e gestos às palavras injuriosas dirigidas por parte de adeptos do Vizela. Pouco depois, deu uma cotovelada numa porta e partiu um vidro enquanto subia as escadas.
O Vizela foi igualmente multado em 714 euros, por conduta incorreta do público e pela entrada de artefactos pirotécnicos no recinto, e os felgueirenses em 2103 euros, devido à pirotecnia, aos cânticos insultuosos e ao arremesso de um cigarro aceso na direção de adeptos locais, que atingiu um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR).
«Não obstante não ter provocado danos na integridade física do militar, o facto de estar aceso levou a que provocasse uma ignição nas luvas de proteção do militar e as danificasse, não tendo provado outros danos de maior, pois foi prontamente apagado por outro militar que se apercebeu no imediato», lê-se no mapa de castigos, sendo que as autoridades identificaram o autor do arremesso e levantaram o auto de contraordenação.