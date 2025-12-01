Depois de ter somado os 90 minutos no empate frente ao Paços de Ferreira (1-1) para a II Liga, Léo Teixeira, avançado do Felgueiras, sofreu uma queimadura num pé, na sequência de um incêndio doméstico, e foi transportado para o hospital, confirmou à agência Lusa uma fonte do clube.

O acidente ocorreu na sequência de um incêndio na cozinha da habitação do futebolista português e desencadeou um alerta enviado para os Bombeiros Voluntários de Felgueiras, que se deslocaram para o local com três viaturas, duas delas de combate a incêndio, e 10 elementos.

Na sequência da ocorrência, o extremo, de 26 anos, foi transportado em situação estável para o Hospital Padre Américo, sede da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, em Penafiel, aguardando pela informação clínica acerca da queimadura, acrescentou a mesma fonte.

Natural de Penela, no distrito de Coimbra, Léo Teixeira representou ainda, como sénior, o Condeixa, entre 2018/19 e 2020/21, o Fafe, na época 2021/22, e o Varzim, entre 2022/23 e 2023/24.