II Liga: jogador do Felgueiras sofre queimadura num pé em acidente doméstico
Léo Teixeira recebeu tratamento médico no Hospital Padre Américo, em Penafiel
Depois de ter somado os 90 minutos no empate frente ao Paços de Ferreira (1-1) para a II Liga, Léo Teixeira, avançado do Felgueiras, sofreu uma queimadura num pé, na sequência de um incêndio doméstico, e foi transportado para o hospital, confirmou à agência Lusa uma fonte do clube.
O acidente ocorreu na sequência de um incêndio na cozinha da habitação do futebolista português e desencadeou um alerta enviado para os Bombeiros Voluntários de Felgueiras, que se deslocaram para o local com três viaturas, duas delas de combate a incêndio, e 10 elementos.
Na sequência da ocorrência, o extremo, de 26 anos, foi transportado em situação estável para o Hospital Padre Américo, sede da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, em Penafiel, aguardando pela informação clínica acerca da queimadura, acrescentou a mesma fonte.
Natural de Penela, no distrito de Coimbra, Léo Teixeira representou ainda, como sénior, o Condeixa, entre 2018/19 e 2020/21, o Fafe, na época 2021/22, e o Varzim, entre 2022/23 e 2023/24.