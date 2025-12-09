II Liga: jogador do Felgueiras tem alta hospitalar após sofrer queimaduras
Léo Teixeira ainda não sabe, porém, quando poderá regressar aos treinos da equipa nortenha
Depois de ter sofrido queimaduras numa perna, na sequência de um incêndio doméstico, Léo Teixeira, avançado do Felgueiras, deixou, no domingo, o Hospital de São João, no Porto, onde recebeu tratamento médico.
«O Léo está a evoluir favoravelmente das queimaduras sofridas na perna, tendo tido alta ontem [domingo] do Hospital de São João. Queremos agradecer todo o cuidado do serviço de cirurgia plástica, em especial ao doutor Bernardo Correia, a dedicação, cuidado e proximidade sempre demonstradas para com o nosso atleta. Ao nosso Léo, mais um passo na recuperação, para voltar bem e em pleno», refere a nota publicada pelo clube da II Liga, nas redes sociais.
O futebolista português, de 26 anos, sofreu as queimaduras no dia 1 de dezembro, na sequência de um incêndio doméstico, e foi transportado para o Hospital Padre Américo, sede da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, em Penafiel, antes de ter rumado ao Hospital de São João.
Utilizado em 14 partidas oficiais na presente época, com um golo e uma assistência, Léo Teixeira ainda não sabe quando poderá regressar aos treinos sob o comando do técnico Agostinho Bento, adiantou à Lusa fonte oficial do clube.