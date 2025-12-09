Depois de ter sofrido queimaduras numa perna, na sequência de um incêndio doméstico, Léo Teixeira, avançado do Felgueiras, deixou, no domingo, o Hospital de São João, no Porto, onde recebeu tratamento médico.

«O Léo está a evoluir favoravelmente das queimaduras sofridas na perna, tendo tido alta ontem [domingo] do Hospital de São João. Queremos agradecer todo o cuidado do serviço de cirurgia plástica, em especial ao doutor Bernardo Correia, a dedicação, cuidado e proximidade sempre demonstradas para com o nosso atleta. Ao nosso Léo, mais um passo na recuperação, para voltar bem e em pleno», refere a nota publicada pelo clube da II Liga, nas redes sociais.

O futebolista português, de 26 anos, sofreu as queimaduras no dia 1 de dezembro, na sequência de um incêndio doméstico, e foi transportado para o Hospital Padre Américo, sede da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, em Penafiel, antes de ter rumado ao Hospital de São João.

Utilizado em 14 partidas oficiais na presente época, com um golo e uma assistência, Léo Teixeira ainda não sabe quando poderá regressar aos treinos sob o comando do técnico Agostinho Bento, adiantou à Lusa fonte oficial do clube.