II Liga: Leixões soma terceira vitória seguida e afunda Portimonense
Luccas Paraizo e José Bica construíram o resultado na reta final da partida
E vão três vitórias consecutivas para o Leixões, que não perde há mais de um mês para a II Liga e subiu provisoriamente à sexta posição da tabela classificativa. Na manhã deste sábado, a equipa de Matosinhos derrotou por 2-0 o Portimonense, que assim se mantém em zona de despromoção direta.
Apesar de ter criado várias ocasiões para marcar, o Leixões apenas conseguiu desfazer o nulo ao minuto 79, por intermédio de Luccas Paraizo, assistido por Werton. O resultado foi fechado por José Bica, de penálti, aos 90+6m.
Depois de ter passado vários meses na zona perigosa da tabela classificativa, o Leixões segue numa série de quatro vitórias e um empate, nas últimas cinco jornadas da II Liga.
Com isso, atingiu os 44 pontos e está em posição privilegiada para garantir a manutenção, ao contrário do Portimonense, que continua com 33 pontos, a dois de distância do lugar de acesso ao play-off de permanência, ocupado pelo Penafiel, que no domingo recebe o FC Porto B.
Para este sábado estão igualmente agendados os jogos Farense-Académico de Viseu (14h00) e Felgueiras-União de Leiria (18h00), referentes à 31.ª jornada da II Liga.