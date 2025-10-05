O Sporting B assumiu a liderança da II Liga após ter goleado, em Matosinhos, o Leixões [4-0], na sétima jornada. Também esta tarde, o Felgueiras venceu, em casa, o Feirense, por 2-0.

No Estádio do Mar, Rodrigo Ribeiro abriu caminho ao triunfo do Sporting B aos 20 minutos, com um bom trabalho individual. A bola por si rematada ainda desviou num defesa, traindo o guardião leixonense, Morro.

Quatro minutos depois surgiu o momento do jogo, um golaço de José Silva, o seu primeiro pela equipa B leonina.

Na segunda parte, Rafael Nel bisou, fechando as contas da partida. O jovem avançado sportinguista fez o 3-0 em contra-ataque e o quarto golo do jogo na conversão de um penálti. Tudo isto entre os minutos 48 e 58.

Em Felgueiras, a equipa da casa levou de vencida o Feirense por 2-0. Lucas Duarte [35m] e Mario Rivas, de penálti, no tempo de compensação, construíram o resultado, dando expressão à superioridade felgueirense em campo.

O Felgueiras chega aos 10 pontos na II Liga, menos cinco do que o novo líder Sporting B, que ultrapassou o Vizela e o Marítimo na tabela. O Feirense soma oito pontos, enquanto o Leixões se fica pelos sete.

Às 18h00 arranca o último jogo da sétima ronda da prova, que opõe o Benfica B ao Penafiel, no Seixal.

