Estreia de sonho para o Lusitânia de Lourosa na II Liga, com uma vitória na casa do Marítimo (1-0) num jogo resolvido por João Vasco, ao minuto 90+7.

A equipa do concelho de Santa Maria da Feira foi a que dispôs das ocasiões mais flagrantes ao longo do encontro.

Já depois de Tiago Dias ter visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo (40m), Dylan Collard acertou no poste e Miguel Pereira, em duas ocasiões, ficou muito perto de marcar.

Pelos madeirenses, respondeu Danilovic com um remate de longe parado pelo guarda-redes lusitanista, Vítor Hugo.

À entrada do derradeiro quarto de hora, o guardião do Marítimo, Gonçalo Tabuaço, foi expulso, após ter derrubado Miguel Teixeira, que se preparava para se isolar para a baliza maritimista.

Em inferioridade numérica, os insulares fecharam bem os caminhos para a sua baliza, mas acabaram por sofrer o golo que ditou o desaire aos 90+7, apontado pelo recém-entrado João Vasco.

Logo a seguir, Danilovic também viu o cartão vermelho, deixando o Marítimo reduzido a nove elementos.

Ainda este domingo disputam-se os jogos União de Leiria-Académico de Viseu e FC Porto B-Feirense, ambos a partir das 18:00. Na segunda-feira, a ronda inaugural da II Liga encerra com o Oliveirense-Farense (18:00).