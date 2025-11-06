O Lusitânia de Lourosa, sediado no distrito de Aveiro, vai receber a União de Leiria no Estádio do Algarve, a mais de 500 quilómetros de distância da cidade do concelho de Santa Maria da Feira. A partida, referente à 11.ª jornada da II Liga, disputa-se no próximo domingo e tem início agendado para as 20h30.

Ainda sem poder utilizar o seu estádio, que continua em obras, o Lourosa indicou como casa alternativa o Municipal de Barcelos. Apesar de o Gil Vicente até jogar fora no próximo fim de semana – visita o AVS – «uma intervenção no respetivo relvado» impede o clube lusitanista de receber ali a União de Leiria, informa a Liga Portugal, em comunicado.

A solução para o problema foi encontrada em Faro, a mais de 500 quilómetros de Lourosa, no Estádio do Algarve, para onde foi transferido o encontro.

Esta temporada, o Lourosa já utilizou três estádios diferentes – Luís Filipe Menezes, Dr. Jorge Sampaio e o Municipal de Famalicão – nos cinco jogos que disputou na condição de visitado na II Liga. Para além disso, recebeu o Resende em Rebordosa, para a Taça de Portugal.