II Liga: Mateus Mide carimba vitória do FC Porto B em jogo de grandes golos
Dragões triunfam em Faro por 3-2 e dão seguimento à boa fase que vivem no campeonato
Eleito o melhor jogador do último Mundial de sub-17, Mateus Mide já resolve problemas para o FC Porto B na II Liga. Os dragões venceram na casa do Farense, por 3-2, num jogo em que desperdiçaram uma vantagem inicial de dois golos antes do criativo definir o resultado. Tudo isto entre golaços para ambos os lados, num encontro de emoções fortes.
Aos 36 minutos, os portistas já venciam por 2-0 em Faro, graças aos golos de Gonçalo Sousa e Leonardo Vonic, este último com um remate colocadíssimo de fora da área.
Os leões de Faro responderam de pronto, e em grande estilo, por Rui Costa, que reduziu a diferença ainda na primeira parte com um míssil indefensável para Gonçalo Ribeiro.
O empate surgiu a meio da etapa complementar, num canto estudado que culminou num belo remate de Toni Herrero.
O Farense, que não ganha para a II Liga desde o início de dezembro do ano passado, partiu em busca da reviravolta, mas seria o recém-entrado Mateus Mide a resolver a questão na estreia a marcar pelo FC Porto B, com um remate à meia-volta no interior da pequena área dos algarvios, aos 81 minutos.
Mateus Mide à meia volta para dar a vitória ao FC Porto B 🐉#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalMeuSuper #SCFarense #FCPortoB #bwinlp pic.twitter.com/sBfWVCqpUq— sport tv (@sporttvportugal) January 31, 2026
O triunfo, o segundo seguido e o terceiro nos últimos quatro jogos, permite aos dragões atingirem os 27 pontos, igualando Felgueiras, Desp. Chaves e Feirense, sendo que os fogaceiros só jogam no domingo, frente ao líder Marítimo.
Quanto ao Farense mantém-se no penúltimo lugar da tabela classificativa, com 21 pontos.
A 20.ª jornada da II Liga prossegue às 20h30 deste sábado com o duelo entre Portimonense e Vizela, em Portimão.