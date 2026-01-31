Eleito o melhor jogador do último Mundial de sub-17, Mateus Mide já resolve problemas para o FC Porto B na II Liga. Os dragões venceram na casa do Farense, por 3-2, num jogo em que desperdiçaram uma vantagem inicial de dois golos antes do criativo definir o resultado. Tudo isto entre golaços para ambos os lados, num encontro de emoções fortes.

Aos 36 minutos, os portistas já venciam por 2-0 em Faro, graças aos golos de Gonçalo Sousa e Leonardo Vonic, este último com um remate colocadíssimo de fora da área.

Os leões de Faro responderam de pronto, e em grande estilo, por Rui Costa, que reduziu a diferença ainda na primeira parte com um míssil indefensável para Gonçalo Ribeiro.

O empate surgiu a meio da etapa complementar, num canto estudado que culminou num belo remate de Toni Herrero.

O Farense, que não ganha para a II Liga desde o início de dezembro do ano passado, partiu em busca da reviravolta, mas seria o recém-entrado Mateus Mide a resolver a questão na estreia a marcar pelo FC Porto B, com um remate à meia-volta no interior da pequena área dos algarvios, aos 81 minutos.

O triunfo, o segundo seguido e o terceiro nos últimos quatro jogos, permite aos dragões atingirem os 27 pontos, igualando Felgueiras, Desp. Chaves e Feirense, sendo que os fogaceiros só jogam no domingo, frente ao líder Marítimo.

Quanto ao Farense mantém-se no penúltimo lugar da tabela classificativa, com 21 pontos.

A 20.ª jornada da II Liga prossegue às 20h30 deste sábado com o duelo entre Portimonense e Vizela, em Portimão.