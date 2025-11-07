Só por mero acaso o jogo entre Feirense e Farense, que abriu a 11.ª jornada da II Liga, terminou sem golos. A partida teve 30 remates (!), num duelo de emoções fortes até ao apito final.

A equipa de Santa Maria da Feira acertou por duas vezes nos ferros da baliza adversária, por Tiago Ribeiro e Nile John, nos remates mais perigosos dos 17 que tentou ao longo do encontro.

Nem a expulsão de Doumbia, aos 72 minutos, travou o ímpeto ofensivo do Feirense, que nunca perdeu de vista a baliza do Farense.

Do outro lado, os algarvios também incomodaram por diversas vezes o guarda-redes adversário, Diego Altube, que quase “borrou” a pintura ao minuto 62.

Numa saída de bola construída desde trás pelo Feirense, um mau passe do guardião espanhol deixou Rui Costa em posição privilegiada para tentar o remate, mas o avançado do Farense optou por assistir Dorregaray, que até marcou, mas estava em fora de jogo.

Com o ponto somado no jogo desta sexta-feira, o Feirense chega aos 12 pontos na II Liga, menos três do que o Farense.