Deu empate o jogo que fechou a quinta jornada da II Liga, entre Oliveirense e Académico de Viseu [2-2], resultado que mantém as duas equipas separadas por apenas um ponto, com vantagem para a formação de Oliveira de Azeméis, que regressou esta segunda-feira ao Estádio Carlos Osório.

Apesar de terem estado por cima na primeira parte, durante a qual viram dois golos serem-lhes anulados, os viseenses acabaram por ir para o intervalo em desvantagem. No tempo de compensação da etapa inicial, Bruno Silva adiantou a Oliveirense no marcador na sequência de um contra-ataque letal.

Na segunda metade, Álvaro Zamora, que bisou, e Gustavo Costa, com duas assistências, operaram a reviravolta para o Académico de Viseu, que a equipa da casa anulou aos 79m com um golo do recém-entrado Manga Foe-Ondoa.

Após o apito final, os ânimos exaltaram-se no relvado, com Soufiane Messeguem, jogador do Académico, a ser expulso.

Ao cabo de cinco jornadas na II Liga, a Oliveirense segue no 12.º lugar, com seis pontos, mais um do que o emblema de Viseu, que é 14.º.