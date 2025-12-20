Num duelo entre candidatos aos lugares cimeiros da II Liga, Vizela e Académico de Viseu não desataram o nó e empataram a zero. A melhor ocasião do encontro saiu da cabeça de André Clóvis, que atirou uma bola ao poste ao minuto 34.

As duas equipas continuam separadas por dois pontos na classificação, com vantagem para os viseenses, que somam 26.

Em Santa Maria da Feira, o Paços de Ferreira conquistou a primeira vitória fora de portas da época no campeonato, chegando ao golo do triunfo perto do minuto 90, por João Victor, na conversão de um penálti.

O Feirense atacou e rematou mais ao longo da partida e viu um golo ser anulado a Emanuel Moreira, perto do intervalo, por fora de jogo.

O jogo ficou ainda marcado pelas expulsões de Luiz Gustavo (Feirense) e Fernandinho (Paços de Ferreira), que se desentenderam ao minuto 83.

O triunfo não tira, ainda assim, o Paços de Ferreira do último posto da II Liga, que agora partilha com Benfica B, Oliveirense e Portimonense, que este sábado derrotou o Desp. Chaves. O quarteto soma 15 pontos, menos dois do que o Feirense.