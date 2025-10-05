E vão duas vitórias consecutivas para o Penafiel na II Liga, que desde a chegada do treinador espanhol José Manuel Aira só sabe ganhar na prova.

No jogo que fechou a sétima jornada, os durienses venceram, no Seixal, o Benfica B por 2-0, graças a dois tentos consecutivos, de Reko e Raúl Alcaina, entre os minutos 70 e 74.

Os golos surgiram pouco depois da expulsão de Tiago Parente, que deixou as Águias reduzidas as dez elementos aos 67 minutos, quando cometeu o penálti que Reko converteu no 1-0.

O triunfo permite ao Penafiel subir ao 12.º lugar da II Liga, com oito pontos, enquanto o Benfica B segue no penúltimo posto, com apenas dois.

