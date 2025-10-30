André Clóvis deu espetáculo em Matosinhos, tendo apontado quatro dos cinco golos com que o Académico de Viseu bateu o Leixões (5-1) para a nona jornada da II Liga.

O goleador brasileiro completou o póquer entre os minutos 7 e 66, período em que os matosinhenses ficaram reduzidos a dez elementos pela expulsão de José Bica (29m) na sequência de uma falta dura sobre Michelis.

Aos 73 minutos, Bryan Róchez ainda reduziu a diferença para o Leixões, mas o Académico acabaria por chegar à mão cheia de golos no tempo de compensação, pela cabeça de Igor Milioransa.

Os viseenses passam a somar 12 pontos, subindo provisoriamente ao sétimo lugar da tabela.

Às portas do pódio ficou a União de Leiria depois do triunfo, na Madeira, frente ao Marítimo por 3-1.

Os insulares até foram os primeiros a marcar, por Simo Bouzaidi, aos 11 minutos, mas não evitaram a reviravolta leiriense no segundo tempo, consumada com os golos de Daniel Borges, Juan Muñoz e Miguel Maga.