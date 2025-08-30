O impensável aconteceu no Seixal, onde o Portimonense venceu o Benfica B (2-1), para a II Liga, numa partida em que esteve toda a segunda parte reduzido a nove elementos devido às expulsões dos seus dois guarda-redes, o que obrigou o defesa Jarleysom a assumir a baliza dos algarvios.

O encontro até arrancou da melhor forma para a equipa de Portimão, que se adiantou no marcador no primeiro lance de perigo que criou, por intermédio de Ruan (4m), na recarga a um remate de Tamble Monteiro que foi desviado por um defesa.

Tudo mudou, porém, nos minutos finais da etapa inicial, quando os dois guarda-redes do Portimonense foram expulsos. Primeiro Sébastien Cibois, aos 43m, por ter derrubado o isolado Ivan Lima, seguido de Douglas, apenas quatro minutos depois, por ter jogado a bola com a mão fora da sua área.

O defesa-central brasileiro Jarleysom assumiu a baliza dos algarvios e assinou algumas intervenção de elevado grau de dificuldade até Rodrigo Rêgo ter reposto a igualdade, aos 70m.

Porém, na resposta, Tamble Monteiro fez o 2-1 para o Portimonense, aproveitando a atrapalhação de dois defesas encarnados.

Até final, Ivan Lima acertou no poste da baliza defendida por Jarleysom e o Benfica B viu um penálti ser revertido pelo VAR, não tendo conseguido evitar o desaire nos 11 minutos de compensação que se jogaram.

O triunfo permite ao Portimonense colar-se ao grupo da frente da II Liga, somando os mesmos sete pontos de Feirense, Vizela, União de Leiria e Leixões. O Benfica B, que ainda não tinha perdido para o campeonato, é 14.º classificado, com três pontos.