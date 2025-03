Rui Abreu é o novo presidente do Paços de Ferreira, clube que compete na II Liga portuguesa de futebol. O candidato da Lista A, a única que recebeu luz verde para participar no ato eleitoral, garantiu um total de 2.176 votos favoráveis.

«A Mesa da Assembleia Geral congratula-se com a significativa participação dos associados, bem demonstrativa da vitalidade do nosso clube», pode ler-se numa nota publicada pelo clube, no seu site, onde é igualmente especificado que foram registados 1.448 votos brancos.

Para lá de Rui Abreu, eleito presidente da Direção do Paços de Ferreira, José Sousa Carneiro assume a liderança da Mesa da Assembleia Geral e José Fernando Barbosa é o presidente do Conselho Fiscal.

De recordar que, inicialmente, estavam na corrida pela liderança do clube duas listas, a liderada por Rui Abreu e outra encabeçada por Pedro Andrade. No entanto, esta última foi rejeitada pela Mesa da Assembleia Geral, a poucos dias do ato eleitoral, devido à recusa de Pedro Andrade em tomar posse antes do final desta temporada, caso fosse eleito.

Rui Abreu sucede a Paulo Meneses na presidência do Paços de Ferreira, cargo que exercia desde a temporada 2013/2014.