Um golo apontado no último minuto do tempo de compensação permitiu ao Tondela evitar a derrota em Portimão (2-2), na 31.ª jornada, e assim manter os três pontos de avanço para o Vizela, no comando da II Liga. Quanto ao Portimonense perdeu uma excelente oportunidade para deixar a zona perigosa da tabela a uma distância segura.

No Algarve, os lançamentos longos de linha lateral tiveram um peso importante na definição do resultado. Foi dessa forma que o Tondela se adiantou no marcador, por Miro (23m), e que o Portimonense repôs a igualdade, por Paulo Vítor, no início da etapa complementar.

A reviravolta ficou completa aos 71 minutos, quando Camilo Duran apontou o 2-1, num lance de insistência no interior da área adversária.

Só que, ao minuto 90+6, o avançado costa-marfinense, Milama Moudjatovic, uma das apostas de Luís Pinto na segunda parte, apontou o 2-2 final, na recarga a uma primeira excelente defesa de Vinícius Silvestre.

O empate deixa os de Portimão com quatro pontos de avanço para o lugar de play-off, que é agora ocupado pelo Paços de Ferreira.

Já o Tondela repõe em três os pontos de avanço para o vice-líder, Vizela, que no sábado não tinha ido além de um empate caseiro diante do Felgueiras.