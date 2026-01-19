O fecho da 18.ª jornada da II Liga trouxe vitórias para Torreense e Feirense, ambas por 2-1, frente às equipas B de Sporting e FC Porto, respetivamente.

Em Alcochete, o Torreense adiantou-se no marcador perto do intervalo, com um bom remate de Dany Jean, mas acabaria por sofrer o golo do empate aos 56 minutos, apontado por Lucas Anjos.

Seguiram-se momentos difíceis para a equipa de Torres Vedras, que viu um golo ser anulado a Zohi, por fora de jogo, e Manuel Pozo desperdiçar um penálti, entre os minutos 59 e 67.

A redenção para o Torreense chegaria em cima do minuto 90 com mais um penálti, desta feita convertido por Musa Drammeh. Com isso, o avançado espanhol atirou a sua equipa para a quinta posição da tabela, com os mesmos 26 pontos do Desp. Chaves. Já o Sporting B, que somou o quinto desaire seguido no campeonato, fecha o pódio com 29 pontos.

Vindo de um moralizador triunfo na casa da vizinha Oliveirense, o Feirense deu seguimento ao bom momento atual, somando a segunda vitória consecutiva, e o terceiro jogo seguido a pontuar, na receção ao FC Porto B (2-1).

Leandro Antunes foi a figura da partida, tendo inaugurado o marcador, aos 32 minutos, e assistido Pedrinho para o 2-0 (74m), num lance em que Gonçalo Ribeiro, guarda-redes portista, não conseguiu resolver um cruzamento rasteiro vindo da direita.

A cinco minutos dos 90, Tiago Silva reduziu a diferença com um bom remate de meia distância, rasteiro, sem hipótese de defesa para Francisco Meixedo, mas os azuis e brancos já não foram a tempo de evitar o desaire.

A equipa de Santa Maria da Feira apanha o Lusitânia de Lourosa e a União de Leiria no grupo dos oitavos classificados da II Liga, todos com 24 pontos. Quanto as dragões, que ainda não tinham perdido em 2026, mantêm os 21 com que entraram na 18.ª jornada.