II Liga: Torreense vence Lourosa, festeja play-off e ainda sonha com subida direta
Drammeh e Zohi dão a volta ao golo inaugural de Miguel Pereira e garantem triunfo importante à equipa de Torres Vedras
O play-off já ninguém lhe tira, mas o Torreense ainda vai tentar, na última jornada da II Liga, a subida direta ao principal escalão do futebol nacional. E só o fará porque conseguiu uma reviravolta notável no Olival, casa emprestada do Lusitânia de Lourosa, que derrotou por 2-1 com dois golos dentro do derradeiro quarto de hora, na 33.ª ronda da prova.
Os lusitanistas chegaram ao intervalo em vantagem, marcou Miguel Pereira [37m] a castigar um mau passe de Stopira em zona proibitiva.
A resposta do Torreense surgiu na reta final da partida, por Musa Drammeh [76m] e o recém-entrado Kevin Zohi [86m], este último na recarga a um penálti batido por Javi Vásquez que Victor Hugo, guarda-redes dos lourosenses, defendeu.
Após o apito final, houve festa do Torreense pela garantia do play-off, ainda que a subida direta não esteja totalmente descartada. Para isso acontecer, precisa de vencer o Vizela na última jornada da II Liga e esperar que o Académico de Viseu, que este sábado ganhou ao Benfica B [2-0], perca com o Sporting B, uma vez que a diferença de golos é muito favorável aos viseenses [+25 contra +9, sendo que as duas equipas se igualam no confronto direto].
Por falar no Vizela, venceu, também esta noite, a União de Leiria [1-0], com um golo de Yassin Fortuné, e isolou-se no quarto lugar, com mais dois pontos do que os leirienses.