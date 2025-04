Vizela e Alverca defrontaram-se, este sábado, para a 29.ª jornada da II Liga, tendo empatado a uma bola, no Minho.

A equipa da casa entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador logo aos 11 minutos, por intermédio de Heinz Morschel, que, assistido por Vivaldo Semedo, não falhou à entrada da área adversária.

A resposta do Alverca surgiu no segundo tempo. Aos 60 minutos, João Lima converteu uma grande penalidade, igualando a partida para a turma de Vasco Botelho da Costa.

Sete minutos depois, a equipa da casa ainda festejou o 2-1, mas viu o golo ser anulado pelo VAR, mantendo-se assim o empate.

Com este resultado, o Vizela segurou a segunda posição da II Liga, com 51 pontos, seguido do Alverca, que é terceiro, com 48.