Os instantes que antecederam o início do jogo entre o Penafiel e o Alverca, para a II Liga, ficaram marcados por um episódio insólito.

Com as equipas perfiladas no relvado, uma estrutura de publicidade, instalada atrás do trio de arbitragem, tombou com o vento e atingiu um dos árbitros assistentes, Hugo Marques.

A equipa de arbitragem, liderada por Fábio Veríssimo, regressou ao balneário, para assistência ao árbitro que foi atingido pelo painel, o que motivou o adiamento por largos minutos do apito inicial.

O árbitro que foi atingido pela estrutura publicitária vai ser encaminhado ao Hospital e não volta ao jogo, segundo a Sport TV.

Entretanto, as equipas de Penafiel e Alverca regressaram aos balneários, enquanto não chega o árbitro assistente Sérgio Jesus, que vai render Hugo Marques. O início da partida deu-se às 12:00, uma hora depois do inicialmente previsto.