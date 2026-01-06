O Portimonense, penúltimo classificado da II Liga, regularizou a sua situação salarial para com jogadores e treinadores entre outubro e dezembro de 2025, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

«A LPFP informa que a totalidade das 33 sociedades desportivas - três das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de setembro, outubro e novembro, assim como demonstraram o cumprimento das correspondentes obrigações contributivas e tributárias», lê-se numa nota publicada pelo organismo.

Em 17 de dezembro, o Portimonense foi o único clube a falhar o controlo salarial de novembro nos dois escalões profissionais e recebeu um prazo suplementar de 15 dias para demonstrar esse cumprimento no período em análise, além de atestar as respetivas obrigações contributivas e tributárias.

Já o Rio Ave, da Liga, tinha também 15 dias para complementar as informações enviadas à LPFP sobre obrigações contributivas e tributárias.

Em setembro, aquando do controlo referente a maio, junho, julho e agosto, o Portimonense já não tinha apresentado inicialmente toda a documentação quanto ao cumprimento das obrigações contributivas e tributárias, situação resolvida no prazo adicional atribuído pela Liga de Clubes.

No final da primeira volta da prova, os algarvios estão na zona de descida da II Liga, no 17.º e penúltimo lugar, com os mesmos 18 pontos de FC Porto B, Oliveirense e Feirense, todos com menos um jogo disputado.

A SAD do Portimonense está impedida de registar novos jogadores pela FIFA, que lhe aplicou quatro sanções de outubro a dezembro do ano passado. Três são válidas por três períodos de inscrição, enquanto a outra apresenta uma duração ilimitada.