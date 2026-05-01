No dia em que celebrou o seu 109.º aniversário, o Torreense anunciou a iniciativa “360º - Todos em campo”, que vai decorrer entre os dias 12 e 14 de junho, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

O clube pretende unir «negócios, música e comunidade» num evento em que espera receber milhares de visitantes e que vai contar com vários nomes importantes, do futebol e não só.

Estão confirmadas as presenças do antigo Ministro das Finanças e Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e do internacional português Jorge Andrade, entre muitos outros.

A 12 de junho, o desporto, a comunidade, a formação e o futuro empresarial de Torres Vedras vão ser discutidos em diversos painéis de debate. No dia seguinte, estão previstas várias atividades desportivas e culturais, que antecedem o fecho do evento, a 14 de junho, com a Missa Campal e um Arraial.

O Torreense, recorde-se, ainda discute a subida à II Liga e está na final da Taça de Portugal, na qual vai defrontar o Sporting.