VÍDEO: golo ao minuto 90+3 sela regresso às vitórias do Penafiel na II Liga
Séry foi o herói do jogo com a União de Leiria, na abertura da 13.ª jornada
Séry foi o herói do jogo com a União de Leiria, na abertura da 13.ª jornada
Um golo ao minuto 90+3, apontado por Joseph Séry, permitiu ao Penafiel derrotar a União de Leiria por 1-0, no jogo que abriu a 13.ª jornada da II Liga.
O avançado francês entrou ao minuto 65 e decidiu o encontro, nos descontos, com um remate à meia-volta, à entrada da área leiriense.
Num jogo aberto, com muitos remates de parte a parte, os durienses acabaram por sair por cima, fechando uma sequência de três partidas consecutivas sem ganhar para o campeonato.
O Penafiel sobe, à condição, ao oitavo lugar da II Liga, com os mesmos pontos do Farense, sendo que os algarvios têm menos dois jogos disputados.
Já a União de Leiria, que somou a terceira partida consecutiva sem vencer no campeonato, mantém os 20 pontos com que entrou na 13.ª jornada da prova.