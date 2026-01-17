O Portimonense somou a terceira vitória na II Liga, nos últimos quatro jogos, em Penafiel, onde ganhou por 2-0 com golos de Tamble Monteiro e Welat Cagro, a fechar as duas partes do encontro.

Antes de ficarem em desvantagem no marcador, os durienses ficaram reduzidos a nove elementos, pelas expulsões de Pedro Sá (5m) e Jaime Sánchez (45+6m), situação que, naturalmente, acabou por ter um peso importante no desenrolar da partida.

A equipa de Portimão dominou por completo as operações e, para lá dos dois golos que marcou, acertou por duas vezes nos ferros da baliza do Penafiel, por Edney Silva (72m) e Francisco Canário (90+3m).

O triunfo na 18.ª jornada da II Liga permite à formação de Portimão atingir os 22 pontos, dois a mais do que os somados pelo Leixões, que este sábado derrotou o Felgueiras por 1-0.

Paulité, aos 21 minutos, apontou o único golo (e que golo!) do jogo e, na segunda parte, sofreu a falta que resultou na expulsão de Gabi Pereira.

Igualmente incluída no lote de equipas aflitas na tabela, a Oliveirense (19 pontos) arrancou uma igualdade feliz em Faro (0-0), num jogo em que os algarvios acertaram por quatro vezes (!) nos postes da baliza defendida por Ricardo Ribeiro.

Ainda neste sábado, Benfica B e Desp. Chaves defrontam-se, no Seixal, a partir das 18h00.