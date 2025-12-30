Um golo de João Vasco, perto do intervalo, permitiu ao Lusitânia de Lourosa regressar às vitórias na II Liga (1-0) e, desse modo, descolar de um Torreense em crise no campeonato, para o qual perde há seis jogos seguidos.

A primeira parte, equilibrada, fechou com o 1-0 para os lusitanistas, aos 39 minutos. Pouco depois, João Vasco ainda festejou o bis, mas o lance foi anulado por fora de jogo de Arsénio.

A resposta do Torrreense sentiu-se, sobretudo, no derradeiro quarto de hora, mas os forasteiros foram capazes de segurar a preciosa vantagem até ao apito final.

O Lusitânia de Lourosa, que ganhou quatro dos últimos cinco jogos que disputou na II Liga, subiu ao sétimo lugar da classificação, com 23 pontos. A três pontos de distância segue o Torreense, no nono posto.