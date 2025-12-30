VÍDEO: Lusitânia de Lourosa agudiza crise do Torreense na II Liga
João Vasco decide jogo perto do intervalo. Equipa de Torres Vedras soma sexta derrota seguida no campeonato
Um golo de João Vasco, perto do intervalo, permitiu ao Lusitânia de Lourosa regressar às vitórias na II Liga (1-0) e, desse modo, descolar de um Torreense em crise no campeonato, para o qual perde há seis jogos seguidos.
A primeira parte, equilibrada, fechou com o 1-0 para os lusitanistas, aos 39 minutos. Pouco depois, João Vasco ainda festejou o bis, mas o lance foi anulado por fora de jogo de Arsénio.
Golo solitário de João Vasco valeu a vitória do Lusitânia FC em Torres Vedras 🙌#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #SCUTorreense #LusitâniaFC pic.twitter.com/zPnKZ3mYmk— sport tv (@sporttvportugal) December 30, 2025
A resposta do Torrreense sentiu-se, sobretudo, no derradeiro quarto de hora, mas os forasteiros foram capazes de segurar a preciosa vantagem até ao apito final.
O Lusitânia de Lourosa, que ganhou quatro dos últimos cinco jogos que disputou na II Liga, subiu ao sétimo lugar da classificação, com 23 pontos. A três pontos de distância segue o Torreense, no nono posto.