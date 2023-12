É um momento que este adepto, certamente, nunca mais vai esquecer. Um apoiante do FC Porto surgiu nas bancadas do Estádio do Dragão com um cartaz a pedir a gravata de Costinha no jogo entre os dragões e o Antuérpia, da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Duas jornadas depois, também no Dragão, mas frente ao Shakhtar Donestk, o antigo jogador fez questão de entregar uma gravata ao adepto do FC Porto, que teve direito a uma prenda de Natal antecipada e a ver os dragões carimbarem a passagem aos oitavos de final da Liga Milionária.

Ora veja: