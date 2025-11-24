Valen Scarsini, o influencer argentino que recentemente transformou um jogo do CS Cascais num fenómeno digital, anunciou através de um vídeo nas redes sociais que estará em Cascais no próximo dia 7 de dezembro para conhecer o clube e assistir a um jogo ao vivo.

O criador de conteúdos ganhou destaque em Portugal depois de reunir mais de 12.000 espectadores numa transmissão online do dérbi entre CS Cascais e Tires, da Série 2 da II Divisão da AF Lisboa. Uma partida que antes passava praticamente despercebida acabou por ultrapassar as 100.000 visualizações no total e dar origem ao movimento que o influencer apelida de «onda verde».

No novo vídeo, Scarsini revela que estará em Cascais durante quatro dias, período em que pretende documentar toda a experiência, que passará por conhecer jogadores e equipa técnica, visitar o estádio e interagir com os adeptos.

A influência do argentino tem sido evidente no crescimento digital do clube, que passou de pouco mais de três mil seguidores para mais de 38 mil em cerca de duas semanas.