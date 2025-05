Mohamed Salah, avançado do Liverpool, venceu pela terceira vez o prémio de futebolista do ano atribuído pela Associação de Jornalistas de Futebol de Inglaterra, igualando a lenda do Arsenal, Thierry Henry, no topo da lista de atletas com mais condecorações por aquela entidade. Na vertente feminina, o prémio foi ganho por Alessia Russo, do Arsenal.

A votação no internacional egípcio, de 32 anos, foi esmagadora, que convenceu 90 por cento dos 900 membros da Associação de Jornalistas de Futebol de Inglaterra, naquela que foi a maior margem de vitória deste século.

«Raramente houve um vencedor mais popular. A sua vitória esmagadora é apenas o reflexo de uma época incrível. Continua a reescrever os livros de recordes e as suas exibições esta época foram, obviamente, fundamentais para o 20.º título do Liverpool. Foi um privilégio vê-lo jogar esta época e será um privilégio recebê-lo no nosso jantar para celebrar o seu sucesso», comentou o presidente da Associação de Jornalistas de Futebol de Inglaterra, John Cross.

Os quatro primeiros classificados na vertente masculina foram Mohamed Salah, Virgil Van Dijk (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle) e Declan Rice (Arsenal).

Na votação feminina, Alessia Russo, de 26 anos, tornou-se na segunda jogadora do Arsenal a ganhar o prémio de jogadora do ano, depois de Vivianne Miedema, em 2020, numa eleição que envolveu 39 jogadoras.

Russo, distinguida pela primeira vez pela Associação de Jornalistas de Futebol de Inglaterra, superou a vencedora do ano passado, Khadija Shaw, do Manchester City, tendo a sua atual colega de equipa no Arsenal, Mariona Caldentey, ficado em terceiro e Millie Bright, do Chelsea, em quarto.