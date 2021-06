Depois de ser apontado a vários destinos para a nova temporada, Antonio Conte, ex-treinador do Inter e atual campeão italiano, anunciou que vai ficar um ano fora do futebol.

Em entrevista à italiana 'Rai Radio 1', Conte confirmou que estará fora dos bancos para aprofundar conhecimentos.«Será um ano em que tentarei estudar, aprofundarei certas situações. V ou aproveitar o período para estar com a minha família e para aprofundar o futebol que está sempre em evolução», disse o técnico de 51 anos.