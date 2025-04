No final do jogo frente ao Bolívar, disputado em La Paz, a 3,6 mil metros de altitude, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, salientou as dificuldades enfrentadas pelos seus jogadores no triunfo por 2-3, para o Grupo G da Libertadores.

«Disse-lhes que iriam sofrer, assim como em Fortaleza. Aqui, seria para procurar o ar para respirar. Subi as escadas e estou cansado, imaginem os jogadores. Apenas quatro clubes (brasileiros) ganharam aqui», referiu o treinador português, que elencou o «sacrifício, o esforço e a inteligência tática dos jogadores» como fatores decisivos para o triunfo na Bolívia.

Até ver 100 por cento vitorioso na Libertadores e líder isolado do Brasileirão, Abel Ferreira colocou «gelo na imprensa» na conferência que se seguiu ao jogo em La Paz, «porque os que elogiam agora são os mesmos que nos “rasgaram” no Paulista, e ainda fomos à final», recordou.

«Aos jogadores, digo para não lerem o que escrevem porque, agora, vão ler muitos elogios, mas é uma armadilha. Quando deixam massagear o nosso ego, é um perigo», avisou o português.

O Palmeiras volta a jogar já no próximo domingo, quando recebe o Bahia (22:30, hora portuguesa), para a sexta jornada do Brasileirão.