O líder da Bundesliga, Bayern de Munique, ficou com os três pontos em Augsburgo, onde venceu por 1-3, mas perdeu Jamal Musiala, lesionado numa coxa, ficando na expetativa para perceber a real dimensão do problema físico de uma das suas principais figuras, numa fase decisiva da temporada.

À meia hora, um grande golo de Dimitris Giannoulis, na sequência de uma bola parada, colocou o Augsburgo, que não perdia há 11 jornadas no campeonato, na frente do marcador, mas o Bayern conseguiu repor a igualdade ainda na primeira parte, por Jamal Musiala, ao minuto 42.

O inevitável Harry Kane, a passe de Michael Olise, completou a reviravolta aos 60m, um minuto depois de Cedric Zesiger ter sido expulso, no Augsburgo, por duplo amarelo.

O início da segunda parte foi muito agitado na WWK Arena. Ao minuto 52, Michael Olise acertou na trave, com Musiala a assistir de perto, no chão, agarrado à coxa. O internacional alemão lesionou-se num lance em que pressionou o guarda-redes contrário, um cenário nunca animador.

No tempo de compensação, Leroy Sané, que instantes antes tinha desperdiçado uma ocasião flagrante na cara do guarda-redes adversário, Dahmen, fechou o marcador com um remate cruzado.

O Bayern, que teve João Palhinha no onze inicial e Raphael Guerreiro nos descontos, continua tranquilo na liderança da Bundesliga, à condição com mais nove pontos do que o Bayer Leverkusen, que joga, este sábado, com o Heidenheim. Já o Augsburgo vai dormir na oitava posição, da qual poderá cair no decorrer da 28.ª jornada.