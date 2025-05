O Al Fateh, orientado pelo português José Gomes, garantiu a manutenção na Liga saudita depois do triunfo na casa do Damac (1-0), num jogo resolvido por Mourad Batna, a meio da segunda parte. O português, Jorge Fernandes, foi totalista no eixo defensivo na equipa de Al Hasa, que ocupa o 12.º lugar, com 36 pontos.

A cinco pontos de distância, no primeiro lugar abaixo da “linha de água”, está o Al Okhdood, de Paulo Sérgio, que venceu o “lanterna vermelha” e já despromovido Al Raed, na 33.ª jornada, por 1-0, ultrapassando na tabela o Al Orobah, que perdeu por 3-1 com o Al Qadisiyah.

O ex-Casa Pia, Godwin, apontou o golo que valeu o triunfo ao Al Okhdood, aos 56 minutos. O guarda-redes português, André Moreira, voltou a ser titular no Al Raed.

Com dois pontos de atraso para zona de manutenção, o Al Okhdood visita o terreno do já tranquilo Al Khaleej (10.º), na última jornada da Liga saudita. Já o Al Fateh defronta o Al Nassr, de Otávio e Cristiano Ronaldo.