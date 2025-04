Visivelmente satisfeito pela notícia que marcou a manhã desta sexta-feira em Inglaterra, Arne Slot, treinador do Liverpool, elogiou o papel do diretor desportivo do clube, Richard Hughes, no processo que culminou na renovação do contrato de Mo Salah até 2027.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o West Ham, do próximo domingo (14:00), a contar para a 32.ª jornada da Premier League, o técnico neerlandês lembrou que, «como jogador livre, Salah poderia ter ido para qualquer clube do mundo, porque todos o queriam, mas ele escolheu ficar connosco», vendo nisso «um elogio ao (trabalho efetuado por) Richard (Hughes)».

Compreendendo que os adeptos do Liverpool tenham ficado «aliviados» com a notícia da renovação, Arne Slot disse saber, há algum tempo, que «as coisas estavam a ir na direção certa», esperando que o internacional egípcio «possa mostrar no domingo, de novo, o quão importante tem sido ao longo de toda a temporada».

O Liverpool anunciou, esta sexta-feira, a renovação até 2027 do contrato de Mo Salah, que expirava em junho. Nos oito anos passados em Anfield Road, o avançado, hoje com 32 anos, soma um total de 243 golos e 109 assistências, em 394 jogos.

Esta época, por exemplo, lidera, destacado, as listas de melhor marcador (27 golos) e de assistências (17) na Premier League.