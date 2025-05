Um empate frente ao Wolfsberger (1-1), rival direto na luta pelo título, bastou ao Sturm Graz para festejar o bicampeonato na Áustria. O desfecho deste duelo foi ainda aproveitado pelo Salzburgo, que derrotou o Rapid Viena (4-2) e garantiu o segundo lugar da tabela, que vale uma vaga na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões e a possibilidade de, na terceira, ser adversário do Benfica.

O Sturm Graz, que já tinha terminado a primeira fase do campeonato na liderança (com os mesmos 46 pontos do Áustria de Viena), garantiu o quinto título de campeão da sua história, avançando diretamente para o play-off de acesso à fase liga da Champions.

Os restantes lugares europeus na Liga austríaca foram ocupados por Wolfsberger (terceira fase de qualificação para a Liga Europa) e Áustria de Viena (terceira fase de qualificação para a Liga Conferência).

A última vaga na Liga Conferência será decidida num play-off entre o Rapid Viena e o LASK Linz.