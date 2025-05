Há mais um caso de racismo a ensombrar o futebol sul-americano e este originou mesmo a expulsão de uma equipa de um torneio sub-17 disputado em Minas Gerais, no Brasil.

Aconteceu com o clube uruguaio Racing de Montevideo, devido a insultos racistas alegadamente proferidos por um atleta seu contra um jogador do Atlético Mineiro, durante o encontro entre as duas equipas a contar para a Copa Futam Internacional.

O diretor geral da formação do Atlético Mineiro, Luiz Carlos, confirmou a situação. «O Atlético não compactua em momento nenhum com racismo nem com nenhum tipo de preconceito. O posicionamento do clube é muito firme sobre o tema. Exigimos à organização que tomasse medidas e ela foi pronta a fazê-lo», explicou.

Na partida entre Atlético e Racing-URU, disputada nesta quinta-feira (8), em São João del-Rei (MG), pela 4ª rodada da Copa Futam Internacional, um atleta do time Sub-17 do Galo foi vítima de injúria racial cometida por um jogador da equipe adversária.



De facto, a organização da Copa Futam Internacional emitiu rapidamente um comunicado em que justifica o afastamento do Racing da prova com «factos incompatíveis com os valores» impostos pela entidade organizadora do torneio.

Este não foi, porém, o primeiro episódio com conotações racistas na atual edição da prova. Na quarta-feira, a comitiva do Vasco da Gama já tinha ameaçado abandonar o jogo com os argentinos do Estudiantes pelo mesmo motivo.