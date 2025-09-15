Os presidentes da UEFA e da delegação europeia da FIFPRO, Aleksander Ceferin e David Terrier, respetivamente, reafirmaram o compromisso de defender o bem-estar dos futebolistas e lutar por um futuro sustentável do futebol europeu no encontro que tiveram na semana passada, na Albânia, à margem da reunião do comité executivo da UEFA.

Após mais uma data FIFA polémica pelas lesões sofridas por vários jogadores ao serviço das respetivas seleções, com PSG e Barcelona a lamentarem a perda de peças fundamentais nas suas equipas como Ousmane Dembélé e Lamine Yamal, UEFA e FIFPRO continuam a acreditar que «o futebol de seleções continua a ser um pilar da identidade e da unidade da Europa».

«À medida que as exigências dos jogadores aumentam, é mais importante do que nunca trabalhar em conjunto – com federações, ligas, clubes e jogadores – para encontrar soluções equilibradas para o futuro do desporto», salientou Ceferin, citado pelo site da UEFA.

Já David Terrier salientou que «o calendário atingiu um ponto crítico» e pede medidas que «protejam o bem-estar dos jogadores e garantam que as seleções nacionais e os clubes continuem a inspirar, unir e crescer».

A sobrecarga dos calendários das competições de futebol tem sido denunciada por jogadores e associações. Em julho, a FIFPRO exigiu «respeito, justiça e solidariedade na gestão do futebol mundial», por entre críticas a «um modelo de governação autocrático» protagonizado pela FIFA, que rebateu as críticas.