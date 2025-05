Autor do primeiro golo no triunfo do Manchester United em Bilbao, frente ao Athletic (0-3), para as meias-finais da Liga Europa, Casemiro destaca o bom resultado alcançado pelos Red Devils em Espanha, mas avisa: «É preciso manter a humildade».

«Joguei muitas vezes aqui e sei o quanto é difícil. O Bilbao é um grande adversário, conseguimos uma grande vitória num campo muito difícil. Temos de valorizar muito esta vitória, mas deixo já a mensagem para os nossos adeptos: é preciso muita humildade e muito pé no chão, esse é o segredo», comentou, à Sport TV, o antigo médio de FC Porto e Real Madrid.

A segunda mão da meia-final entre Manchester United e Athletic Bilbao terá o Old Trafford como palco, a 8 de maio. A final da Liga Europa acontece a 21 de maio, precisamente no San Mamés, em Bilbao.