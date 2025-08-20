Futebol
Champions: Benfica apoiado por 250 adeptos, longe de encherem a bancada
Play-off com o Fenerbahçe arranca às 20h00 desta quarta-feira, em Istambul
São esperados cerca de 250 apoiantes do Benfica na visita ao Fenerbahçe, para o play-off da Liga dos Campeões, um número bastante inferior ao total de lugares disponíveis na zona destinada aos adeptos forasteiros no estádio Sükrü Saraçoglu, em Istambul.
No total, deverão assistir ao encontro, nas bancadas do recinto do clube turco, perto de 45 mil pessoas, o máximo permitido pela UEFA em jogos internacionais.
O Fenerbahçe-Benfica tem início agendado para as 20h00 desta quarta-feira e vai ter acompanhamento, ao minuto, no site do Maisfutebol.
A segunda mão do play-off de acesso à fase regular da Liga dos Campeões joga-se a 27 de agosto, no Estádio da Luz [20h00].
