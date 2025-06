A UEFA impediu o Drogheda United de participar na Liga Conferência, em 2025/2026, por o clube irlandês pertencer ao Trivela Group, do qual fazem parte também os dinamarqueses do Silkeborg, igualmente apurados para a prova, que por estarem mais bem colocados no ranking europeu de clubes ganham prioridade face aos britânicos.

A decisão foi confirmada pelo Drogheda num comunicado em que explica que perdeu o recurso que interpôs no Tribunal Arbitral do Desporto. «Apesar do apoio genuíno e vocal que encontrámos no mundo do futebol, a decisão não nos foi favorável. Estamos desolados», escrevem os responsáveis do emblema irlandês.

«Sabemos o quanto esta equipa lutou para conquistar uma vaga nas competições europeias. Sabemos o quão transformadora essa oportunidade teria sido, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente para os nossos jogadores, o nosso clube e a nossa comunidade», salientam os dirigentes, que falam numa «decisão injusta» e defendem que «as regras devem promover oportunidades, não impedi-las».

O Drogheda United, que se havia qualificado para a Liga Conferência depois de ter conquistado a Taça da Irlanda no ano passado, promete ainda lutar «para que nenhum outro clube venha a passar por esta situação».

As instâncias que tutelam o futebol mundial têm robustecido o combate ao fenómeno da multipropriedade de clubes. Por esse motivo, a FIFA excluiu o Club León do Mundial de Clubes, sendo que a UEFA continua atenta à situação do Crystal Palace, que se apurou para a Liga Europa após ter vencido a Taça da Inglaterra, mas tem como acionista John Textor, que é dono do Lyon, clube que também está apurado para a Liga Europa.