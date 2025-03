David Neres recordou a pausa forçada na carreira, devido à guerra na Ucrânia, que o Benfica solucionou, o assalto à mão armada de que foi vítima em Itália e elogiou o seu atual treinador no Nápoles, Antonio Conte, conhecido pela sua exigência. «Corri mais nos últimos seis meses do que no resto da minha carreira», confessou o internacional brasileiro.

Em entrevista ao Corriere Della Sera, Neres recordou os momentos mais impactantes da carreira. Dos tempos que passava na rua, a jogar com os amigos, ao primeiro ordenado que recebeu no São Paulo. «Andava à volta de 120 reais, cerca de 20 ou 30 euros. Pensei: “Uau, sou rico!”. Mas só quando comecei a jogar na Europa é que ganhei dinheiro de verdade. Comprei uma casa melhor para a minha família, num bairro mais seguro», contou.

Por falar em segurança, David Neres viveu um episódio traumático pouco depois de ter reforçado o Nápoles, no último verão, proveniente do Benfica. No final de um jogo com o Parma, dois indivíduos partiram uma das janelas da carrinha que o transportava, apontaram-lhe uma pistola e roubaram-lhe um relógio valioso.

«Estava com a minha esposa e tive medo. Tudo aquilo me pareceu um absurdo: tínhamos vencido a partida e os adeptos aplaudiram-nos. Cheguei a perguntar-me sobre o que teria feito», recordou, incrédulo.

Neres diz ter vivido o melhor momento da carreira no Ajax, interrompido por uma lesão grave num joelho. Seguiu-se o Shakhtar, orientado por De Zerbi, só que a guerra na Ucrânia, em 2022, obrigou-o a voltar ao Brasil. «No início, sentia que me tinha reformado do futebol. Diverti-me no primeiro mês, mas depois comecei a ficar entediado. Até o Benfica chegar, pareceu uma eternidade», desabafou.

Depois de duas temporadas na Luz, o brasileiro quis experimentar «uma Liga forte como a italiana». O Nápoles abriu-lhe as portas, o avançado não pensou duas vezes e, hoje, diz-se feliz no sul de Itália.

Para o seu treinador, Antonio Conte, só elogios. «Ele exige muito de cada jogador. Para mim é perfeito porque, quando um treinador não é exigente, tenho tendência em relaxar. Ele traz à tona o que tens de melhor, estimula-te e motiva-te como ninguém, mas também te repreende. Aconteceu comigo depois de duas semanas aqui», disse.

Com nove jornadas por disputar, o Nápoles segue na segunda posição da Serie A, com menos três pontos do que do Inter de Milão. «Temos de acreditar no Scudetto. Faltam nove jogos, não podemos abrandar», remata David Neres.