No Chile, frente ao Palestino, o Cruzeiro, orientado pelo português Leonardo Jardim, somou a terceira derrota consecutiva na Taça Sul-americana (2-1), competição para a qual ainda não pontuou, ocupando o último lugar do Grupo E.

A Raposa até entrou melhor no jogo, mas viu a ineficácia de Gabigol, Lautaro Diaz e Rodriguinho ser castigada perto do intervalo, quando Cristian Suarez, num lance feliz, adiantou o Palestino no marcador.

Aos 84 minutos, o Cruzeiro ainda conseguiu repor a igualdade, por Eduardo, mas os chilenos acabariam mesmo por carimbar o triunfo por Júnior Arias (87), na sequência de um par de erros de palmatória cometidos pelo guarda-redes brasileiro Cássio.

«Quando perde um, perdem todos, tal como quando ganhamos. Não quero individualizar e não podemos assumir a derrota só por causa de um jogador», comentou Leonardo Jardim, quando questionado sobre as falhas do seu guarda-redes que originaram o 2-1.

«Tivemos várias situações no ataque e poderíamos ter feito outros golos. Também tivemos falta de capacidade de duelo em algumas situações», acrescentou o técnico, que assumiu que o grupo sente-se «envergonhado pelo que produziu nesta Sul-americana».

«Foi uma péssima imagem que demos nestes três jogos e estamos frustrados por isso», sublinhou Leonardo Jardim, que para lá da campanha abaixo das expetativas na prova continental, vê o Cruzeiro ocupar a sexta posição no Brasileirão, com sete pontos somados em cinco jornadas.