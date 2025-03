Danilo, internacional brasileiro, hoje com 33 anos, disse, em entrevista ao jornal britânico The Guardian, que recebeu «uma lavagem cerebral» nos anos que trabalhou com Pep Guardiola, no Manchester City, entre 2017 e 2019.

«Pep Guardiola educa os seus jogadores. Ele faz todos os jogadores pensarem no futebol da mesma forma, em termos de timing, espaço, movimento, posse e como guardar a bola», começou por dizer o defesa direito.

«Era como se estivesse na Universidade. Não é como se eu fosse um idiota antes de chegar ao Manchester City, mas percebi que andava a jogar futebol de uma forma completamente errada. Se o tivesse conhecido antes, isso ter-me-ia facilitado bastante a vida», admitiu.

Sobre a queda de rendimento evidenciada por alguns jogadores do Manchester City esta temporada, Danilo não se mostrou surpreendido. «O futebol é cíclico. Há muitos jogadores que estão agora com 33, 34 anos e que estiveram no topo do seu jogo durante oito, nove ou 10 anos. Essa queda de rendimento é natural», argumentou.

«Também é preciso olhar para o aspeto mental. Quando falo de idade, nem sequer é física. É a experiência de estar sob tanta pressão durante tantos anos, a pressão de ganhar e ganhar sempre», referiu o atleta, que também representou o FC Porto, entre 2011 e 2015.

Sobre os problemas psicológicos que sofreu no Real Madrid, o jogador confessou que teve de «procurar ajuda». «Sofri muito, ao ponto de procurar ajuda psicológica. Houve alturas em que parecia que já não me lembrava de como se jogava futebol», afirmou.

«Quando os clubes se aperceberem da quantidade de jogadores que estão a perder devido a problemas emocionais e psicológicos, vão pensar duas vezes e começar a investir», concluiu.

Depois de cinco épocas e meia na Juventus, Danilo transferiu-se, em janeiro, para o Flamengo.