Todd Boehly, um dos donos do Chelsea, partilhou a possibilidade de deixar o clube londrino caso não concorde com a decisão que for tomada relativamente ao futuro do estádio onde a equipa disputa os seus jogos em casa.

Em cima da mesa está a possibilidade da ampliação de Stamford Bridge, com capacidade para 40 mil espectadores, ou a construção de uma infraestrutura nova, que poderá ter como localização a zona de Earl's Court, em Londres.

«Temos de pensar a longo prazo sobre o que pretendemos para o clube. Temos uma grande oportunidade para o nosso estádio que precisamos de desenvolver. No fundo, ela vai demonstrar se estamos alinhados ou se o melhor é seguirmos caminhos diferentes», disse o empresário norte-americano, numa entrevista concedida à agência Bloomberg.

Apesar de ser o rosto mais visível da gestão recente do clube, Boehly é sócio minoritário (38,5 por cento) na liderança do Chelsea, bem atrás da Clearlake Capital, que é dona de 61,5 por cento do capital dos londrinos.

A relação entre ambas as partes tem sido complexa, sendo que algumas das divergências acabaram por ser tornadas públicas.

No início desta época, sugiram notícias que davam conta da intenção de Boehly em comprar a percentagem do clube que pertence à Clearlake Capital. Esta, por sua vez, não colocou de parte a possibilidade de adotar a mesma estratégia relativamente à fatia nas mãos do empresário norte-americano.

Certo é que Todd Boehly pretende que a opção seguida pela administração do clube vá no sentido da construção de um novo estádio. E essa parece ser, também, a visão da Clearlake Capital, de acordo com a estação britânica SkySports.