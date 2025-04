André Almeida, médio do Valência, viu o Comité de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anular o cartão amarelo que lhe foi exibido, erradamente, no jogo com o Espanhol (1-1), na 33.ª ronda da Liga espanhola.

Em causa está um lance, ao minuto 40 da partida disputada no Mestalla, entre o internacional sub-21 português e o lateral Carlos Romero. Apesar de ter jogado a bola, André Almeida viu o árbitro não só assinalar falta como também exibir-lhe o cartão amarelo.

O Valência contestou a decisão e viu o Comité de Disciplina da RFEF dar-lhe razão, acabando por anular a sanção disciplinar aplicada ao médio português depois de ter analisado as imagens do lance.

«(O jogador do Valência) é o primeiro a chegar à bola e é o jogador da equipa contrária quem pisa Almeida», pode ler-se no comunicado tornado público por aquele organismo, que aponta um «erro material manifesto» ao árbitro da partida.

Foi precisamente desse lance que nasceu o golo do Espanhol, o que motivou muitas críticas por parte dos responsáveis valencianos.

No próximo dia 3 de maio, o Valência visita o estádio do Las Palmas, equipa onde atuam os portugueses Fábio Silva e Dário Essugo. O jogo é muito importante para as contas da manutenção na La Liga.