Detentora do troféu, que conquistou há dois anos na Geórgia, a Inglaterra apurou-se para as meias-finais do Europeu sub-21 após ter derrotado a Espanha (3-1) na reedição da final de 2023.

Os ingleses arrancaram muito bem no jogo e, aos 15 minutos, já venciam por 2-0, marcaram James McAtee e Harvey Elliott.

Espanha reduziu a margem ainda na primeira parte, por Javi Guerra, de penálti, mas não foi capaz de anular a desvantagem, acabando por ver os britânicos chegar ao 3-1 no tempo de compensação, por Eliot Anderson, também da marca de grande penalidade.

Nas meias-finais, Inglaterra vai defrontar os Países Baixos, que este sábado afastaram Portugal da prova.

A final do Euro sub-21, que se joga na Eslováquia, tem a final agendada para o dia 28 de junho, no Estádio Tehelné pole, em Bratislava.