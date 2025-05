Alvo de insultos racistas por parte de um adversário durante o Operário Ferroviário-América Mineiro (1-0), a contar para a Série B brasileira, Allano, ex-jogador do Santa Clara, viu o seu perfil na rede social Instagram ser inundado de comentários ofensivos, alguns deles em apoio à atitude do infrator, Miguel Terceros, que foi até detido pela polícia na sequência do episódio.

De frases como «negro fracassado» a emojis de macacos e gorilas, símbolos de conotação racista, o perfil de Allano serviu como meio para vários utilizadores criticarem a denúncia feita pelo avançado, de 30 anos.

Miguel Terceros não foi penalizado durante o jogo, mas acabou detido após o apito final, na sequência do caso. Entretanto colocado em liberdade condicional, o jogador boliviano arrisca uma suspensão que pode atingir os 10 jogos e o pagamento de uma multa de 10 mil reais, mais de 15 mil euros.

O momento foi testemunhado por Jacy, futebolista do Operário Ferroviário, que confirmou os insultos no inquérito conduzido pela polícia local.

Também o América Mineiro pode ver o seu estádio ser interdito por um jogo e vir a perder pontos na Série B na sequência deste caso.