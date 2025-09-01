Os eslovenos do Bravo são os adversários do FC Porto na segunda eliminatória do caminho dos campeões nacionais da UEFA Youth League de futebol.

A primeira mão da eliminatória disputa-se no dia 22 de outubro, na Eslovénia, e a segunda a 5 de novembro, no Olival.

Caso superem a segunda ronda de qualificação, os Dragões apuram-se para o derradeiro play-off, onde medirão forças com o vencedor da eliminatória que opõe o Basileia ao Betis.

O FC Porto, que conquistou a UEFA Youth League em 2019, qualificou-se para a prova na sequência do apuramento da equipa principal do Benfica para a fase liga da Liga dos Campeões.

Esse facto levou os portistas, vice-campeões nacionais de sub-19 na época passada, a ocuparem a vaga que estava destinada ao campeão português daquele escalão, no caso o Benfica.

As Águias, juntamente com o Sporting, estão já apuradas para o caminho da Liga dos Campeões, numa fase de liga com 36 equipas e seis jornadas.