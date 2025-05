Uma final entre Chelsea a Betis na Liga Conferência é uma boa notícia para o FC Porto, que assim praticamente garantiu esta quinta-feira o apuramento direto para a fase liga da próxima edição da Liga Europa, mesmo que venha a terminar a Liga portuguesa no quarto lugar. No caso do Sp. Braga, isso também pode acontecer, mas aqui o cenário é mais complexo.

Com duas jornadas por disputar no campeonato, os dragões ocupam o terceiro lugar na tabela classificativa, em igualdade pontual com os bracarenses. Esse é o único posto que garante o acesso direto à fase principal da Liga Europa, em 2025/2026.

Isso apenas acontece porque Benfica e Sporting, já apurados para a Liga dos Campeões na próxima temporada (o campeão entra diretamente na fase liga e o segundo classificado segue para as pré-eliminatórias), vão disputar a final da Taça de Portugal, ficando a vaga na Liga Europa atribuída ao vencedor da Prova Rainha destinada ao terceiro classificado na Liga portuguesa.

Para além disso, a final da Taça entre águias e leões promove igualmente uma vaga extra de acesso à Liga Europa, atribuída ao quarto classificado, ficando o quinto posto a valer o apuramento para a Liga Conferência.

À partida, o clube que terminasse o campeonato no quarto posto teria de disputar as eliminatórias de qualificação para poder atingir a fase liga da Liga Europa, mas isso poderá não vir a ser necessário.

Na eventualidade de ser o FC Porto a terminar o campeonato no quarto lugar, o apuramento de Chelsea e Betis para a final da Liga Conferência quase garante, já nesta quinta-feira, o apuramento direto para a fase liga da Liga Europa.

Isto porque os londrinos já garantiram matematicamente uma vaga na Liga Europa pela via do campeonato (ainda lutam pelo acesso à Liga dos Campeões), enquanto aos sevilhanos bastar-lhes-á somar um ponto nas últimas quatro jornadas da Liga espanhola para o conseguirem. Tal como acontece com o Chelsea, o Betis também ainda sonha com a Champions, na próxima época.

Neste cenário, como o FC Porto seria sempre o clube com melhor coeficiente no ranking da UEFA a disputar as eliminatórias de acesso à Liga Europa, ocuparia automaticamente a vaga na fase de liga que o vencedor da Liga Conferência já garantiu por essa via.

No caso do Sp. Braga, isso também poderá acontecer, mas é necessário que Club Brugge, Feyenoord, Dínamo Zagreb e Shakhtar Donetsk, clubes que se encontram à frente dos minhotos no ranking da UEFA, não se apurem para as eliminatórias de acesso à Liga Europa.