No Dia Mundial de Combate ao Discurso de Ódio, a FIFA revelou que, desde 2022, monitorizou 33 milhões de comentários nas suas páginas oficiais, em diversas plataformas, tendo ocultado perto de um terço deles pelo teor ofensivo dos mesmos.

Criado aquando do Mundial de seleções do Qatar, em 2022, o serviço de proteção nas redes sociais da FIFA analisou conteúdos oriundos de 15.302 contas, acabando por denunciar mais de 10 milhões de comentários por desrespeitarem as regras impostas pelas plataformas em que os mesmos foram proferidos.

A ação resultou na suspensão de diversas contas e em denuncias formais às autoridades, nos casos mais graves.

On the International Day for Countering Hate Speech, FIFA reiterates its commitment to football without hate by providing a Social Media Protection Service update.



33 million posts have been analysed since 2022 with an enhanced service active at the @FIFACWC