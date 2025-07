Preocupados com a saúde e o bem-estar dos futebolistas, 60 sindicatos membros da FIFPro, entre eles o presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, reuniram, na cidade neerlandesa de Hoofddorp, para discutir as relações institucionais com a FIFA, que consideram ter um «modelo de governação autocrático, sobrepondo as necessidades dos protagonistas aos interesses comerciais».

«A má gestão dos calendários internacionais e os problemas causados pela fadiga e carga excessiva a que são submetidos os jogadores, somada à realização das provas em condições climatéricas extremas, colocam em causa os seus direitos fundamentais. Ao mesmo tempo, o sistema apresenta enormes desequilíbrios, sem capacidade para combater problemas como a precariedade e o incumprimento salarial», pode ler-se na nota partilhada na página do Sindicato dos Jogadores.

